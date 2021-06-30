Под Екатеринбургом опрокинулся грузовой поезд

Рядом с поселком Флюс (Свердловская область) сошел с рельсов поезд. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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«30 июня около 15 часов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда—Решеты (1624 км 6 пикет) произошел сход восьми вагонов с контейнерами грузового поезда», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале.

Движение поездов, проходящих через данный участок, приостановлено.

Транспортный прокурор выехал на место происшествия. О причинах случившегося не сообщается.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около поселка Флюс. Они опубликовали фотографию поезда в группе «Безумный Екб» в социальной сети «ВКонтакте». По свидетельству очевидцев, во время происшествия раздался громкий скрежет. На фото видно, как несколько вагонов повалились на землю.