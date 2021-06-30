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Опубликовано видео мощных природных пожаров в Якутии

Алевтина Жаркова
1 час назад
Мощные лесные пожары бушуют в Якутии. Огненная стихия уничтожает все на своем пути.
Снятое на одном из участков трассы «Колыма» видео публикует Telegram-канал HUE. На кадрах видна объятая с двух сторон дорога, по которой сквозь дымовую завесу движется автомобиль.
Местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка сохраняется в нескольких районах республики. На сегодняшний день удалось ликвидировать 46 очагов возгорания. Для борьбы с пожарами решается вопрос об искусственном провоцировании осадков.
Происшествия,Пожары,Видео,Республика Саха (Якутия),
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