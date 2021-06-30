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Удары нескольких молний в одну машину запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
41 минуту назад
В движущуюся машину ударило несколько молний подряд, об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось видео дорожного инцидента.
На снятых видеорегистратором следовавшего сзади автомобиля запечатлено, как во время сильного дождя с грозой на шоссе в транспортное средство с коротким интервалом попадают сразу несколько молний. От машины в разные стороны разлетаются искры.
Как уточняет канал, никто из пассажиров, находившихся в тот момент в салоне автомобиля, не пострадал.
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