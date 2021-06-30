В движущуюся машину ударило несколько молний подряд, об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказалось видео дорожного инцидента.

На снятых видеорегистратором следовавшего сзади автомобиля запечатлено, как во время сильного дождя с грозой на шоссе в транспортное средство с коротким интервалом попадают сразу несколько молний. От машины в разные стороны разлетаются искры.