28 июня местный житель, находясь в припаркованном Mercedes-Benz, стрелял в воздух из травматического пистолета. Свидетели происшествия вызвали на место полицию.

При задержании нарушитель начал движение и протаранил автомобиль патрульно-постовой службы, а затем попытался скрыться от правоохранителей. После введения плана «Перехват» по Иркутской области мужчина был задержан в поселке Ново-Иркутский.