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Стрельба с тараном полицейской машины в Иркутске попала на видео

Алевтина Жаркова
42 минуты назад
Россиянин открыл стрельбу и протаранил полицейскую машину в Иркутске. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятую очевидцами запись инцидента.
28 июня местный житель, находясь в припаркованном Mercedes-Benz, стрелял в воздух из травматического пистолета. Свидетели происшествия вызвали на место полицию.
При задержании нарушитель начал движение и протаранил автомобиль патрульно-постовой службы, а затем попытался скрыться от правоохранителей. После введения плана «Перехват» по Иркутской области мужчина был задержан в поселке Ново-Иркутский.
Происшествия,Криминал,Видео,Иркутск,
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