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Опубликовано видео с места массового ДТП на Кубани

Алевтина Жаркова
1 час назад
Жертвами аварии в Красноармейском районе на Кубани стали пять человек, еще шесть серьезно пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.
В дорожно-транспортное происшествие на 25-м километре трассы А289 в станице Новомышастовская Краснодарского края попали три автомобиля: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. По предварительным данным, сначала столкнулись две машины, затем от удара их развернуло и вынесло на встречу третьему транспортному средству.
Происшествия,Видео,
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