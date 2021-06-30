Опубликовано видео с места массового ДТП на Кубани

Жертвами аварии в Красноармейском районе на Кубани стали пять человек, еще шесть серьезно пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.

В дорожно-транспортное происшествие на 25-м километре трассы А289 в станице Новомышастовская Краснодарского края попали три автомобиля: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. По предварительным данным, сначала столкнулись две машины, затем от удара их развернуло и вынесло на встречу третьему транспортному средству.