Власти Челябинска требуют 170 млн с актива Дубровских

«Назначить судебное заседание по рассмотрению требования хозяйского партнерства „Конгресс-холл“ о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285 тысяч 588 рублей, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества „Производственное объединение ‚Монтажник‘, — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции).
«Наш иск выставлен за срыв сроков выполнения работ», — сообщил URA.RU источник в правительстве области.