Власти Челябинска требуют 170 млн с актива Дубровских

Инсайдер также пояснил, что есть претензии по качеству работы.

Директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий был недоступен для комментариев. Связаться с экс-главой региона также не удалось, по имеющей информации, он находится за пределами России. Представители Дубровских отказываются комментировать ход процесса.