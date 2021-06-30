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Челябинское правительство требует 170 млн с актива Дубровских

Ura.Ru
2 часа назад
Правительство Челябинской области в лице хозяйского партнерства «Конгресс-холл» (ХП «Конгресс-холл») требует взыскать почти 170 млн рублей с ПО «Монтажник», подконтрольного семье экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел.
Власти Челябинска требуют 170 млн с актива Дубровских
Фото: URA.RUURA.RU
«Назначить судебное заседание по рассмотрению требования хозяйского партнерства „Конгресс-холл“ о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285 тысяч 588 рублей, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества „Производственное объединение ‚Монтажник‘, — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции).
Иск последовал после того, как «Монтажник» в начале июня потребовал от ХП «Конгресс-холл» почти 140 млн рублей в счет погашения задолженности.
«Наш иск выставлен за срыв сроков выполнения работ», — сообщил URA.RU источник в правительстве области.
Инсайдер также пояснил, что есть претензии по качеству работы.
Директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий был недоступен для комментариев. Связаться с экс-главой региона также не удалось, по имеющей информации, он находится за пределами России. Представители Дубровских отказываются комментировать ход процесса.
ПО «Монтажник» занималось строительством конгресс-холла «Крылья» в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году. Заказчиком со стороны правительства региона выступало ХП «Конгресс-холл». После ухода Дубровского с поста главы региона стройка была заморожена, возбуждено несколько уголовных дел. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, его долги составляют около 2 млрд рублей. Информация, ставшая известной в ходе процесса, привела к признанию экс-губернатора аффилированным компании лицом.
Происшествия,Борис Дубровский,БРИКС,ШОС,Челябинская Область,
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