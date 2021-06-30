«Много гадостей делал»: что известно об убийце школьницы

21-летнего жителя Кировской области арестовали по подозрению в убийстве 13-летней школьницы. По данным СК, девочка была знакома и часто бывала у него в гостях. В день трагедии девочка отдыхала на речке, после чего молодой человек позвал ее к себе домой, где предложил вступить в интимную связь — когда школьница отказала, тот задушил ее. Знакомая предполагаемого убийцы рассказала, что в школьные годы он вел себя неадекватно: пытался ее изнасиловать, а также дрался с детьми.

Фото: СУ СКР по Кировской области СУ СКР по Кировской области

21-летний житель Кировской области, которого арестовали по подозрению в убийстве 13-летней школьницы после отказа вступить в интимную связь, ранее уже пытался изнасиловать свою бывшую одноклассницу. Об этом она сама рассказала "Газете.Ru".

Видео дня

"Мы учились вместе, и примерно в классе пятом он напал на меня в лесу и пытался изнасиловать. Я отбилась и убежала, после чего мы сразу же вместе с родителями написали заявление в полицию, но ему ничего не сделали", - сообщила Анна.

В школьные годы предполагаемый убийца часто нападал на других детей, продолжает она.

"Также его неоднократно замечали за мастурбацией прямо в парке. Более того, он постоянно смотрел порно извращенного характера и показывал его друзьям. Много и других гадостей делал, но из-за того, что учился хорошо, ему все сходило с рук", - добавляет девушка.

Его девиантное поведение она связывает с атмосферой, в которой воспитывался подросток.

"Его родители живут по соседству с моими, его родной отец сильно пил и покончил с собой, а отчим невменяемый и агрессивный - он все детство его лупил", - пояснила собеседница "Газеты.Ru".

Между тем супруга 21-летнего подозреваемого на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что тот ее избивал — в ближайшее время она планирует подать на развод. У пары есть малолетний ребенок.

"Жена его училась со мной в колледже — она тоже не особо нормальная. Жила в общаге с девочками и все были от нее в ужасе! В комнате на полу валялась куча вещей, в которых она ходила, и в эту же кучу сбрасывала остатки еды. Знаю, что они постоянно вместе пили", - говорит Анна.

Между тем погибшая школьница выросла в благополучной семье, рассказала "Газете.Ru" близкая подруга ее матери Татьяна.

"Семья положительная, девочка была воспитанная и всегда слушалась родителей. Она не инвалид, как пишут некоторые, а полноценный ребенок. Она училась в 7 классе - есть младший брат. Мама ее работает в больнице, а папа на пилораме, семья на учете никогда не состояла", - пояснила она.

Трагедия произошла 26 июня 2021 года в городе Белая Холуница в Кировской области. В этот день школьница отправилась на речку в компании знакомых. В их числе был и 21-летний молодой человек - они жили по соседству и девочка часто приходила в гости к его жене, пишет портал Life.ru.

После отдыха он пригласил ее к себе домой - при этом его супруга была в отъезде. В итоге пьяный мужчина начал приставать к ней и склонять к интимной связи. Девочка отказалась, после чего разъяренный сосед задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в хозяйственную постройку, расположенную около дома, сообщили в СК.

27 июня в правоохранительные органы обратилась мать пропавшего ребенка. Свидетели рассказали, что в последний раз ее видели именно с этим мужчиной. При опросе он рассказал о произошедшем и указал на место сокрытия тела девочки.