Столичный врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

Москве умер врач, самостоятельно подключивший себя к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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25 июня врач-невролог вакцинировался первым компонентом препарата от коронавируса в частной клинике.

Дома у мужчины ухудшилось самочувствие, однако скорую вызывать он не стал.

Вместо этого он решил подключить себя к аппарату ИВЛ, который находился в его распоряжении.

Спустя какое-то время невролог умер. Тело мужчины обнаружил его брат в закрытой изнутри квартире на следующий день.