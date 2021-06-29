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В Москве врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

Газета.Ru
56 минут назад
В Москве умер врач, самостоятельно подключивший себя к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Столичный врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
25 июня врач-невролог вакцинировался первым компонентом препарата от коронавируса в частной клинике.
Дома у мужчины ухудшилось самочувствие, однако скорую вызывать он не стал.
Вместо этого он решил подключить себя к аппарату ИВЛ, который находился в его распоряжении.
Спустя какое-то время невролог умер. Тело мужчины обнаружил его брат в закрытой изнутри квартире на следующий день.
Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов насилия. Причину смерти невролога установит экспертиза.
Происшествия,Москва,
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