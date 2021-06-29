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Опубликовано видео столкновения маршрутки и грузовика в Пушкине

Юрий Столбов
1 час назад
Смертельное ДТП произошло днем 29 июня на пересечении Сетевой и Автомобильной улиц, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовик. О происшествии в соцсетях сообщают свидетели аварии. Видео произошедшего опубликовало издание "Фонтанка".
На видео видно, что маршрутное такси К-294 следовало по Автомобильной улице в Пушкине. В районе дома 9 около 10 утра наперерез ему выскочил синий грузовик. Произошло столкновение.
Как писала «Фонтанка», женщина 60 лет, сидевшая на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем, от удара вылетела из салона через лобовое стекло. Она оказалась под микроавтобусом и погибла от полученных травм.
Происшествия,Видео,Фонтанка.Ру,Пушкин,
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