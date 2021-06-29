Опубликовано видео столкновения маршрутки и грузовика в Пушкине

На видео видно, что маршрутное такси К-294 следовало по Автомобильной улице в Пушкине. В районе дома 9 около 10 утра наперерез ему выскочил синий грузовик. Произошло столкновение.

Как писала «Фонтанка», женщина 60 лет, сидевшая на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем, от удара вылетела из салона через лобовое стекло. Она оказалась под микроавтобусом и погибла от полученных травм.