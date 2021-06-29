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Молния «подожгла» коттедж под Москвой и попала на видео

Юрий Столбов
58 минут назад
Во время грозы молния ударила в жилой дом в Московской области и вызвала пожар. Случившееся попало на видео, его опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
На размещенной в сети записи видно, как электрический разряд бьет в коттедж и рядом стоящее дерево. После этого показаны кадры, на которых пламя уже распространилось по всей крыше здания.
Происшествия,Видео,Московская Область,Москва,
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