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Не исполнил решение суда: Экс-директора ФБК объявили в международный розыск

Елена Прошина
27 минут назад
Бывший директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда. Об этом журналистам рассказал его адвокат Владимир Воронин со ссылкой на материалы ходатайства об избрании заочного ареста Жданову.
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"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был", - сказал адвокат.

Жданова объявили в федеральный розыск

Экс-директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* Ивана Жданова объявили в федеральный розыск по уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Воронина.
Как рассказал защитник, о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск стало известно из базы данных МВД. Однако пока не ясно, с чем это связано, указал юрист.
«Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно», — заявил Воронин.

ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями

Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК* и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к НКО «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в России иноагентами), а также к «Штабам Навального», передает ТАСС.
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили что суд постановил ликвидировать ФБК*, ФЗПГ (признаны иноагентами) и запретил деятельность «Штабов Навального».
«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Прокуратура заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Сотрудник прокуратуры Москвы Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «предоставили ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников».
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что «суд постановил обратить имущество» ФБК*, «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации».

Прирост подписчиков YouTube-канала "Навальный Live" упал на 50%

YouTube-канал "Навальный Live" продолжает терять аудиторию. За июнь 2021 года прирост подписчиков упал на 50%.
Наибольшая активность аудитории на канале наблюдалась в январе 2021 года, уточнили журналисты "ПолитЭксперта". В этот период задержанный Алексей Навальный был помещен в СИЗО на 30 суток. После в городах России прошли несанкционированные митинги. По мнению авторов материала, причиной роста подписчиков и просмотров видеороликов на этом канале были именно массовые беспорядки и задержания сторонников блогера.
С уменьшением протестных акций прирост подписчиков упал на 50%, говорится в сообщении. Снижению популярности канала способствует и отсутствие самого Навального. Это осознают его соратники.
Например, экс-юрист ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Любовь Соболь создала собственный канал на YouTube. Ее примеру последовала и глава отдела расследований фонда Мария Певчих. Последняя зарегистрировалась в Instagram и увеличила активность в Twitter.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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