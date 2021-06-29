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Экс-глава ФБК* Жданов объявлен в международный розыск

Газета.Ru
22 минуты назад
Бывший глава ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин, передает ТАСС.
По словам правозащитника, Жданову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
«Ни об одном действии я уведомлен не был», — сказал адвокат.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда она ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена.
Ранее Александр Ларенков, бывший координатор одного из проектов ФБК* рассказал о деталях сотрудничества российской несистемной оппозиции с западными фондами.
* Организация включена Минюстом в список иноагентов
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