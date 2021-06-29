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ФСБ раскрыла крупное хищение в Крыму

Мария Иванова
1 час назад
Сотрудники крымского управления ФСБ задержали трех россиян, подозреваемых в хищении крупной суммы у одного из государственных предприятий. Об этом сообщает РИА Новости.
ФСБ раскрыла крупное хищение в Крыму
Фото: ТАССТАСС
По данным ФСБ, в 2018 году крымское коммунальное предприятие заключило контракт с частной компанией. В контракте шла речь о выполнении строительно-монтажных работ за 54 миллиона рублей.
Компания привлекла к работам субподрядчиков - два общества с ограниченной ответственностью.
Сотрудники ФСБ выяснили, что человек, который фактически единолично управлял обеими ООО, вступил в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, которые контролировали работы по контракту и занимались их приемкой.
Целью сговора было хищение денег через завышение сведений о стоимости и объемах работ. В спецслужбе рассказали, что фигуранты дела получили не менее 19 миллионов рублей за фактически не выполненные работы.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штрафы до одного миллиона рублей. В ФСБ отметили, что один из них был задержан у стойки регистрации в зоне вылета крымского аэропорта.
На прошлой неделе крымский суд приговорил к четырем с половиной годам колонии экс-начальника склада вооружения МВД. Его признали виновным в хищении и сбыте оружия.
Суд установил, что с декабря 2018 года он похищал оружие, которое поступало из подразделений полиции на утилизацию и от граждан на временное хранение. Всего похищено было более 150 единиц оружия.
Происшествия,Газпром,ФСБ,МВД,Республика Крым,
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