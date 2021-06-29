Бельгия выдала России обвиняемого в атаке на школу в Чечне

По версии следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе 2 в селе Гелдагон Курчалоевского района Чечни. С целью хищения бюджетных средств, предназначавшихся для выплаты зарплаты и стипендии учителям и учащимся, он создал организованную вооруженную группу, в распоряжении которой были автоматы АК-74 и АКМ, камуфлированная форма и маски на лица. 24 апреля того же года участники банды устроили стрельбу в школе. Ворвавшись в кабинет директора, где кроме него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с бюджетными деньгами в размере 40,6 млн неденоминированных рублей. В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник школы получил ранения.