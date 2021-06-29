Старейший вор в законе Гудиевский умер от COVID

Санкт-Петербурге на 84-м году жизни скончался самый старый российский вор в законе Валентин Гудиевский. Криминальный мир знает его как Дэртэна. Известно, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Вечером у Гудиевского повысилась температура, а утром он был доставлен в реанимацию, сообщает «Прайм Крайм».

Фото: Прайм Крайм Прайм Крайм

Также Дэртэна называли «мушкетером» воровского мира. А в течение последних девяти лет Гудиевский уже не был вовлечен в криминальную деятельность и оставался членом воровской семье как старейшина и хранитель традиций.

Дэртэн получил свое прозвище еще в детские годы - за умение фехтовать на палках. Валентин Гудиевский появился на свет 29 декабря 1937 года в Ленинграде и пережил годы блокады города.

Имел семь судимостей за карманные кражи (уголовно наказуемое преступление), а в целом — десять, в частности в Чехии, где был оправдан.

Между тем, в Северной столице продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом, а статистика по смертям ставит новые рекорды. То, что Петербург накрыла третья волна пандемии, уже ни у кого не вызывает сомнений. А ученые из Центра интеллектуальной логистики СПбГУ рассказали, когда ситуация достигнет пика.

По их словам, это случится уже в конце июля. Суточный прирост заразившихся по РФ может превысить 21 тысячу человек, а в одно время болеть будут примерно 420 тысяч человек в сутки.