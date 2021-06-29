В Индии мужчина обнаружил в своем туалете варана. Об этом сообщает издание Times of India.
Местный житель города Бхубанесвар Пабитра Бехера (Pabitra Behera), находясь у себя дома, услышал странные звуки, которые доносились из туалета. Он последовал туда и увидел незваного гостя – в жилище к Бехера проникла большая ящерица.
Чтобы избавиться от животного, в дом пригласили основателя сервиса по отлову змей Субхенду Маллика (Subhendu Mallick). Тот поймал варана и впоследствии отпустил его в дикую природу.