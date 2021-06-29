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В Москве полицию и волонтеров бросили на поиски сына олигарха из списка Forbes

Lenta.ru
1 час назад
Полицейских и волонтеров отряда «Лиза Алерт» бросили на поиски Кирилла Мордашова, сына олигарха из списка Forbes Алексея Мордашова. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
Волонтеров бросили на поиски сына олигарха Мордашова
Фото: ТАССТАСС
В конце июня в полицию с заявлением о пропаже сына Мордашова обратилась девушка, назвав себя его невестой. По ее словам, молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь. Близких друзей у него не было.
Парня нашли вечером того же дня. Он объяснил, что пропал из-за ссоры со своей девушкой. Также он уточнил, что хотел, чтобы она собрала вещи и съехала с квартиры.
Мордашов написал заявление о прекращении поисков.
Происшествия,Кирилл Мордашов,Алексей Мордашов,Forbes,Москва,
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