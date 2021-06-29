Задержан напавший на журналистов "России-1"

3 июня мужчина в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к журналистам телеканала "Россия-1", которые снимали сюжет, он также принуждал их к отказу от журналистского расследования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").