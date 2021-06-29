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В Москве задержали подозреваемого в нападении на журналистов "России-1"

ТАССиещё 2
58 минут назад
Следователи задержали в Москве подозреваемого в нападении на журналистов телеканала "Россия-1". Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Задержан напавший на журналистов "России-1"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"При силовой поддержке сотрудников СОБР подозреваемый 1980 года рождения задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сообщила Иванова.
3 июня мужчина в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к журналистам телеканала "Россия-1", которые снимали сюжет, он также принуждал их к отказу от журналистского расследования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").
Происшествия,Москва,
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