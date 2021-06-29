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Россия обновила антирекорд по смертям от COVID
Мария Иванова
36 минут назад
В
России
за последние 24 часа зафиксировали 652 смерти пациентов с коронавирусом, это новый максимум суточной смертности. Статистику по COVID-19
опубликовал
Telegram-канал оперативного штаба столицы.
Фото:
ТАСС
ТАСС
Накануне в стране отчитались о 611 умерших пациентах с коронавирусом.
В середине июня впервые с марта 2021-го оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России. В Москве и многих российских регионах ввели коронавирусные ограничения.
Юрист: российская конституция позволяет сделать вакцинацию обязательной
В столичном регионе идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
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