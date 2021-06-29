В Крыму возбудили дело о мошенничестве на 19 млн

Установлено, что в 2018 году между госпредприятием и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. "Цена контракта составила свыше 54 млн рублей. К указанным работам в качестве субподрядчиков были привлечены два общества с ограниченной ответственностью. Сотрудниками УФСБ установлено, что лицо, фактически единолично выполняющее управленческие функции в обеих субподрядных организациях, вступило в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, в должностные обязанности которых входил контроль и приемка выполненных по контракту работ", - говорится в пресс-релизе.