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В Крыму возбудили дело о мошенничестве на 19 млн рублей при выполнении госконтракта

ТАССиещё 1
2 часа назад
Следственный отдел управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта коммунального предприятия в отношении группы лиц, в том числе руководителя сразу двух субподрядных организаций. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
В Крыму возбудили дело о мошенничестве на 19 млн
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ
"Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК России, в отношении трех граждан Российской Федерации (1972, 1970 и 1960 г. р.)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году между госпредприятием и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. "Цена контракта составила свыше 54 млн рублей. К указанным работам в качестве субподрядчиков были привлечены два общества с ограниченной ответственностью. Сотрудниками УФСБ установлено, что лицо, фактически единолично выполняющее управленческие функции в обеих субподрядных организациях, вступило в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, в должностные обязанности которых входил контроль и приемка выполненных по контракту работ", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что "целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ". "В результате подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - сообщается в пресс-релизе.
Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, добавили в пресс-службе.
Происшествия,ФСБ,
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