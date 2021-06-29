40 млн рублей украли из банковского сейфа в Москве

Серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных районах Москвы началась в феврале этого года. Всего, по данным источника ТАСС, с начала года неизвестные похитили из депозитариев столичных банков почти 600 млн рублей. Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что сотрудники полиции установили злоумышленников, которые похитили деньги из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. В настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания.