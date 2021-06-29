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В Москве из депозитария в отделении банка в ТЦ "Афимолл Сити" украли 40 млн рублей

ТАССиещё 1
1 час назад
Неизвестные украли из депозитария банка на Пресненской набережной в Москве 40 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
40 млн рублей украли из банковского сейфа в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В банковском хранилище отделения банка из индивидуального банковского сейфа, арендованного предпринимателем, неизвестный неустановленным способом совершил кражу $560 тыс. Материальный ущерб составил около 40 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что кража была совершена в период с 7 апреля по 28 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что кража совершена в отделении банка, расположенном в ТЦ "Афимолл Сити".
Серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных районах Москвы началась в феврале этого года. Всего, по данным источника ТАСС, с начала года неизвестные похитили из депозитариев столичных банков почти 600 млн рублей. Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что сотрудники полиции установили злоумышленников, которые похитили деньги из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. В настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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