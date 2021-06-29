У главного редактора "Проекта" Баданина проходит обыск

Адвокат Василий Кушнир сообщил, что едет к Марии Жоболовой. "К Марии я еду, скоро буду, все выясню. Мы с ней разговаривали, она сказала, что два человека - один в штатском с барсеткой, второй в форме. Кто эти люди, она не знает. Я выясню это, когда подъеду", - сказал он.