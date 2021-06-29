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У главного редактора "Проекта" Баданина проходит обыск

ТАСС
57 минут назад
Правоохранители проводят обыск у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
У главного редактора "Проекта" Баданина проходит обыск
Фото: соцсетисоцсети
"В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности позже", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Василий Кушнир сообщил, что едет к Марии Жоболовой. "К Марии я еду, скоро буду, все выясню. Мы с ней разговаривали, она сказала, что два человека - один в штатском с барсеткой, второй в форме. Кто эти люди, она не знает. Я выясню это, когда подъеду", - сказал он.
Происшествия,Роман Баданин,МВД,ИТАР-ТАСС,
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