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Пропавшую в Кузбассе десятилетнюю школьницу нашли

ТАССиещё 2
1 час назад
Полицейские установили местонахождение 10-летней школьницы из города Мыски в Кузбассе, которая пропала после прогулки в понедельник. Девочка находилась в гостях у подруги, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Пропавшую в Кузбассе десятилетнюю школьницу нашли
Фото: ТАССТАСС
"В результате проведенных мероприятий местонахождение несовершеннолетней установлено. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочка осталась ночевать у подруги, родителей которой не было дома", - говорится в сообщении.
О пропаже девочки в ночь на вторник сообщили ее родственники. В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. По данному факту полицейскими проводится проверка.
Происшествия,МВД,
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