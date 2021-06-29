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Появилось видео врезавшегося в дерево пассажирского автобуса

Александр Кузьмин
1 час назад
В Калининградской области возле посёлка Янтарный рейсовый автобус врезался в дерево. Видео с последствиями аварии публикует следственный комитет.
На кадрах можно увидеть искореженную крышу автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Погибших нет. На место прибыла следственно-оперативная группа УМВД. Обстоятельства аварии уточняются.
Происшествия,Видео,СКР,Калининградская Область,
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