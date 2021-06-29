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Роспотребнадзор приостановил работу 83 пляжей в Крыму

News.ruиещё 3
47 минут назад
Эксплуатация 83 пляжей в Крыму приостановлена из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
83 пляжа в Крыму закрыты из-за подтопления
Фото:  Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей, — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в Крыму находятся 373 пляжа из 1106, работающих в России. Из-за сильных дождей и подтопления жилых домов на полуострове объявлен режим ЧС регионального масштаба. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.
Ранее стало известно, что воду, которая течёт из крана в Ялте, категорически нельзя пить. Также её нельзя использовать при приготовлении еды. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская 23 июня. На заседании оперштаба она отметила, что количество проб мутной воды пока растёт.
Происшествия,Роспотребнадзор,Республика Крым,
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