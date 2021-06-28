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В Королеве ребенка убило упавшей веткой дерева

ТАССиещё 4
55 минут назад
Шестилетний ребенок погиб на детской площадке в подмосковном Королеве в результате падения на него большой ветки дерева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ребенок погиб в Королеве из-за упавшей ветки дерева
Фото: ТАССТАСС
"В Королеве на детской площадке на поваленном дереве играл шестилетний ребенок. На него упала большая ветка, он получил травму головы. Мальчик умер до прибытия медиков", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту начата доследственная проверка.
"Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавила она.
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