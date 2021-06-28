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Рыбаки обнаружили в Атлантическом океане судно с двадцатью трупами на борту

Говорит Москва
1 час назад
Лодка дрейфовала возле архипелага Тёркс и Кайкос (144 км от Гаити).
В океане нашли судно с двадцатью трупами на борту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Рыбаки сообщили о находке в морское отделение Королевской полиции, и его сотрудники отбуксировали судно к берегу.
Как оказалось, на борту было двадцать погибших, включая двух детей. Сейчас следователи пытаются установить их личности и цели плавания. По предварительным данным местных СМИ, смерть всей команды была ненасильственной, однако другие подробности не известны.
Власти предполагают, что Тёркс и Кайкос не были конечным пунктом команды, а лодка, возможно, прибыла из-за пределов Карибского бассейна. СМИ пишут, что архипелаг считается перевалочным пунктом для торговцев людьми, а также его часто посещают гаитяне, которые пытаются бежать из страны.
Происшествия,Острова Теркс И Кайкос,
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