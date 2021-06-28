В океане нашли судно с двадцатью трупами на борту

Рыбаки сообщили о находке в морское отделение Королевской полиции, и его сотрудники отбуксировали судно к берегу.

Как оказалось, на борту было двадцать погибших, включая двух детей. Сейчас следователи пытаются установить их личности и цели плавания. По предварительным данным местных СМИ, смерть всей команды была ненасильственной, однако другие подробности не известны.