Число погибших при обрушении жилого дома в США возросло

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12. Об этом сообщила во вторник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили.