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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12

ТАССиещё 10
42 минуты назад
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 12. Об этом сообщила во вторник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
Число погибших при обрушении жилого дома в США возросло
Фото: © AP Photo/Gerald Herbert© AP Photo/Gerald Herbert
"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - сказала она.
Как уточнила Кава, согласно последним официальным данным, неизвестной остается судьба 149 человек.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили.
Происшествия,Чудом выжившие,
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