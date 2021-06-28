В Лондоне произошел взрыв в метро

Взрыв произошел на одной из станций метро на юге Лондона. О причинах и пострадавших на данный момент не сообщается. На кадрах в Сети видно, как люди убегают от огромного пламени.
На место происшествия прибыло порядка 70 спасателей. Они пытаются справиться с крупным пожаром у станции Elephant & Castle.
27 июня семь человек погибли и еще 50 пострадали в результате мощного взрыва в Дакке, столице Бангладеш. По одной из версий взрыв произошел в результате взрыва кондиционера, по другой причиной происшествия могла стать утечка газа.