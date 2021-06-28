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Опубликовано видео массовой драки возле мечети в Казани

Юрий Столбов
1 час назад
Видео драки между полутора десятками молодых людей на улице в столице Татарстана появилось в соцсетях. О причинах столкновения на данный момент ничего не известно, но полиция уже задержала некоторых его участников, сообщает РИА Новости.
Судя по кадрам, размещенным в казанских пабликах, в драке на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала неподалеку от местной мечети принимали участие 10-15 человек. Съемку вел автовладелец, в какой-то момент решивший, что безопасней будет поскорей унести ноги с места побоища.
По информации УМВД, инцидент произошел в ночь на 27 июня. Вызванные очевидцами происходящего сотрудники полиции задержали и доставили большую часть «бойцов» в казанский отдел полиции «Япеева». Сообщается, что правоохранители сейчас заняты отловом остальных участников потасовки, причины которого еще не установлены.
Происшествия,Конфликты,Видео,РИА Новости,Республика Татарстан,Казань,
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