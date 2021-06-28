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Самый опасный медведь в мире погнался за велосипедистом и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Медведь-губач, погнался за велосипедистом в индийском округе Нилгири, штат Тамилнад. Видео с животным, которое считается самым опасным медведем в мире, опубликовал в Twitter пользователь Anand Mahindra.
На ролике видно, как велосипедист едет по извилистой дороге в холмистой местности. Запись ведется от первого лица.
Окруженный бурными зарослями на обочинах дороги, велосипедист преодолевает повороты до тех пор, пока не замечает впереди семейство из трех медведей, которое расположилось посреди дороги.
На записи видно, как одно из животных смотрит на человека. Неожиданно медведь бросается к велосипедисту, и видео обрывается. Чем закончилась погоня — неизвестно.
Происшествия,В мире,Видео,
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