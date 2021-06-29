"Суперливень" в Москве: пострадали три человека

Три человека пострадали во время обрушения на Москву сильного ливня с грозами в понедельник, 28 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что упавшие в результате непогоды ветки деревьев травмировали двух женщин 20 и 75 лет, а также 60-летнего мужчину. Они получили мелкие травмы и ушибы, медики оценили их состояние здоровья как удовлетворительное.

По словам источника, сильный ветер, порывы которого в городе местами превышали 20 м/с, повалил порядка 300 деревьев в разных районах. Кроме того, повреждения получили около 90 автомобилей.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Подмосковье проверит обстоятельства гибели мальчика из-за непогоды.

В понедельник, 28 июня, на Москву и Московскую область обрушился сильный ливень с грозой и градом. 70% месячной нормы осадков выпало меньше чем за сутки. Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.