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Взрывы и пожары из-за молний в Подмосковье показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Московской области из-за молний произошли взрывы и пожары. В Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась и взорвалась.
На кадрах видно, как после попадания молнии в электрическую подстанцию происходит несколько взрывов и начинается пожар.
Происшествия,Видео,Московская Область,Щелково,
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