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Суперливень в Москве: таксист "плыл" вместе с машиной по затопленной улице

Алиса Селезнёва
1 час назад
Очевидцы сняли на видео, как таксист сидит на крыше автомобиля, затопленного в результате обрушившегося на Москву ливня. Видеозапись приводит в своем Теlegram-канале «Комсомольская правда».
На кадрах видно, что мужчина в одних штанах, подвернутых до колена, сидит на выкрашенном с желтый цвет автомобиле, который затоплен водой по самую крышу.
«В Москве таксист отказывается бросать свою тонущую машину. Плывет вместе с ней по затопленной улице», - пишет издание.
Очевидцы отмечают, что таксист оказался в водной ловушке на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда, сообщает РЕН ТВ.
Сегодня в Москве и Подмосковье прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ливнем и шквалистым ветром. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась. Также очевидцы сняли на видео, как у торгового центра в Щелково снесло крышу. Пострадавших в результате ЧП не было.
Ливни накрыли и Балашиху. Дождь шел с такой силой, что видимость ухудшилась до нескольких десятков метров. Аварийные службы столицы были переведены в режим повышенной готовности.
Происшествия,Видео,Комсомольская правда,РЕН ТВ,Москва,
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