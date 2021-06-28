Суперливень в Москве: таксист "плыл" вместе с машиной по затопленной улице

Очевидцы сняли на видео, как таксист сидит на крыше автомобиля, затопленного в результате обрушившегося на Москву
ливня. Видеозапись приводит
в своем Теlegram-канале «Комсомольская правда».
На кадрах видно, что мужчина в одних штанах, подвернутых до колена, сидит на выкрашенном с желтый цвет автомобиле, который затоплен водой по самую крышу.
«В Москве таксист отказывается бросать свою тонущую машину. Плывет вместе с ней по затопленной улице», - пишет издание.
Очевидцы отмечают, что таксист оказался в водной ловушке на пересечении улицы Барклая и Багратионовского проезда, сообщает
РЕН ТВ.
Сегодня в Москве и Подмосковье прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ливнем и шквалистым ветром. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась. Также очевидцы сняли на видео, как у торгового центра в Щелково снесло крышу. Пострадавших в результате ЧП не было.
Ливни накрыли и Балашиху. Дождь шел с такой силой, что видимость ухудшилась до нескольких десятков метров. Аварийные службы столицы были переведены в режим повышенной готовности.