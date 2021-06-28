Суперливень в Москве: таксист "плыл" вместе с машиной по затопленной улице

На кадрах видно, что мужчина в одних штанах, подвернутых до колена, сидит на выкрашенном с желтый цвет автомобиле, который затоплен водой по самую крышу.

Сегодня в Москве и Подмосковье прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ливнем и шквалистым ветром. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку, в результате чего та загорелась. Также очевидцы сняли на видео, как у торгового центра в Щелково снесло крышу. Пострадавших в результате ЧП не было.