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Буря продолжаются: в Щелково молния угодила в трансформаторную будку

Мария Иванова
40 минут назад
В понедельник, 28 июня, в разгар непогоды в подмосковном городе Щелково начался пожар. Об этом рассказал Telegram-канал «112».
Буря продолжаются: в Щелково молния угодила в трансформаторную будку
Фото: ТАССТАСС
Канал опубликовал видео, снятое жительницей одной из многоэтажек. На записи видно, как молния попадает в трансформаторную будку и мгновенно начинается возгорание.
Информации о пострадавших пока нет.
До конца дня 28 июня в Москве ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер (с порывами до 25 метров в секунду).
В МЧС советуют оставаться дома или срочно найти укрытие, если вы оказались на улице. Водителям, оказавшимся в машине в непогоду, необходимо припарковаться у обочины (но не под деревьями и шаткими конструкциями).
Из-за ливня приостановили движение на Филевской линии метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская», также поезда не ходили от «Теплого стана» до «Новоясеневской» - вход на станцию «Ясенево» затопило.
Происшествия,МЧС,Щелково,
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