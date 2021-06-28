Буря продолжаются: в Щелково молния угодила в трансформаторную будку

В понедельник, 28 июня, в разгар непогоды в подмосковном городе Щелково начался пожар. Об этом рассказал Telegram-канал «112».

Фото: ТАСС ТАСС

Канал опубликовал видео, снятое жительницей одной из многоэтажек. На записи видно, как молния попадает в трансформаторную будку и мгновенно начинается возгорание.

Информации о пострадавших пока нет.

До конца дня 28 июня в Москве ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер (с порывами до 25 метров в секунду).

МЧС советуют оставаться дома или срочно найти укрытие, если вы оказались на улице. Водителям, оказавшимся в машине в непогоду, необходимо припарковаться у обочины (но не под деревьями и шаткими конструкциями).