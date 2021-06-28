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Москву затапливает: столицу накрыл суперливень

Мария Иванова
1 час назад
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал подборку видео из Москвы, атакованной «суперливнем». На записи видно, как мощный ветер срывает зонтики в кафе, а улицы заливает дождем.
Москву затапливает: столицу накрыл суперливень
Фото: ТАССТАСС
Жители Москвы опубликовали посты, посвященные непогоде, в Twitter и Instagram. К примеру, в одном из туалетов Замоскворечья из-за ливня начался потоп.
А Елизаветинский переулок превратился в реку.
Пользователь @bimsa240 опубликовал несколько видео с затопленных улиц.
На другом ролике можно увидеть «плывущую» машину.
В столичном управлении МЧС ранее предупредили, что до конца дня 28 июня в Москве ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер (с порывами до 25 метров в секунду).
Спасатели советуют оставаться дома или срочно найти укрытие. Водителям, оказавшимся в машине в непогоду, необходимо припарковаться у обочины (но не под деревьями и шаткими конструкциями).
Происшествия,МЧС,Москва,
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