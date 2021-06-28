Суперливень обрушился на Москву: у торгового центра снесло крышу

Москве и Подмосковье льет сильный дождь с грозой. Стихия повалила деревья, снесла рекламные щиты и витрины торговых точек.

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Свидетели происходящего в Щелково сняли на видео, как у торгового центра снесло крышу. Из людей никто в результате ЧП не пострадал

Отмечается, что уже накрыло Щелково и Балашиху: дождь идет с такой силой, что ухудшение видимости наблюдается до нескольких десятков метров.

Аварийные службы российской столицы перевели в режим повышенной готовности, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Согласно прогнозам, будет шквалистый ветер до 22 метров в секунду, с ливнем и градом.

В настоящее время на столичные улицы вышли свыше 300 бригад "Мосводостока", привлечено 290 спецтехники.

Также известно, что в Таганском районе Москвы начался сильный ливень со шквалистыми порывами ветра и грозой, передает корреспондент РИАМО.

Над столицей нависла темная туча, стало как ночью. Мощный ветер гнет деревья, потоки дождя движутся практически горизонтально земле по причине шквалистых порывов.

Видимость очень плохая, можно увидеть только потоки дождя. Отмечаются постоянные молнии и раскаты грома.

Автомобилям пришлось вынужденно резко снизить скорость вследствие ухудшения погоды.