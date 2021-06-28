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У острова Гранд-Терк обнаружили лодку с 20 телами

Москва24иещё 2
4 часа назад
Лодку с 20 мертвыми людьми обнаружили в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает Газета.ру. Прибившуюся к берегу острова Гранд-Терк лодку заметил рыбак и сообщил о находке полиции. На момент происшествия (24 июня) тела в лодке уже разложились. Причины гибели пока не установлены, но, скорее всего, речь идет не о насильственной смерти, сообщила представитель полиции. Предполагается, что судно пришло в район заморских территорий Великобритании из Карибского региона. По версии следствия, Теркс и Кайкос не были конечным пунктом назначения погибших. На данный момент правоохранительные службы пытаются установить личности умерших и причину гибели. Как сообщает издание, местные жители регулярно отправляются на британские острова из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Ранее в Испании в статуе динозавра нашли мертвого мужчину. Труп удалось обнаружить благодаря действиям двух местных жителей, которые почувствовали неприятный запах, прогуливаясь рядом со скульптурой, и позвонили в экстренные службы.
Лодка с 20 мертвыми людьми обнаружена на плаву у острова Гранд-Терк
Фото: Москва24Москва24
Происшествия,Газета.Ru,Острова Теркс И Кайкос,
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