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В Москве выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

ТАСС
1 час назад
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В Москве побит антирекорд по смертям с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В общей сложности, по данным штаба, в городе умерли 22 210, или 1,65%, заболевших.
За сутки в столице выявили 7 246 случаев заражения против 6 723 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,54%. Всего в Москве заразились 1 346 183 человек, следует из информации штаба.
Число вылечившихся в городе возросло за сутки на 4 433, до 1 148 291. Количество активных случаев также продолжает увеличиваться и уже достигло 175 682 - для столицы это максимум за все время пандемии.
Происшествия,Москва,
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