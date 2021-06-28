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Туристы из России запечатлели на видео горящую гору в Турции

Алевтина Жаркова
1 час назад
Российские туристы запечатлели на видео горящую гору в Турции. Соответствующую запись публикует Telegram-канал Mash. Уточняется, что в тушении лесного пожара неподалеку от курортного города Мармарис были задействованы несколько вертолетов и десятки спецавтомобилей.
По данным главного управления лесного хозяйства страны, во время тушения возгорания погиб сотрудник пожарной службы. Как заверяли власти, для отдыхающих ЧП на горе не представляло опасности, и люди продолжили загорать и купаться на пляже.
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