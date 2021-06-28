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В Москве на Дмитровском шоссе загорелись машины

Мария Иванова
1 час назад
Два припаркованных автомобиля сгорели на Дмитровском шоссе в северной части Москвы, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом информагентству ТАСС сегодня, в понедельник сообщили в столичном ГУ МЧС России.
"На Дмитровском шоссе недалеко от дома 155, строение 1, загорелись две транспортных средства. В 07:31 огонь удалось ликвидировать. В результате произошедшего никто не пострадал", - уточнил собеседник агентства.
Как добавили в главке, огонь распространился на восемь квадратных метров.
Телеграм-канал сайта 360tv.ru опубликовал видео с инцидентом, которое засняли очевидцы случившегося.
А накануне в Новосибирске автомобиль загорелся на автозаправочной станции. Как написали пользователи социальных сетей, ЧП произошло на Большевистской улице.
Указывается, что сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать огонь, который мог привести к печальным последствиям.
Напомним, в середине июня текущего года Новосибирск потряс пожар на другой АЗС. Инцидент случился на Гусинобродском шоссе. Тогда загорелось, в частности, несколько машин на газовом топливе. Согласно предварительным сведениям, на месте ЧП прогремело как минимум пять мощных взрывов.
Площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. От пожара пострадали 35 человек, из них 20достаивли в больницы. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, предполагающей реализацию работ или оказание услуг, которые не отвечают нормам безопасности.
Происшествия,Видео,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,Москва,
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