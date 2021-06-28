Два припаркованных автомобиля сгорели на Дмитровском шоссе в северной части Москвы , в результате инцидента никто не пострадал. Об этом информагентству ТАСС сегодня, в понедельник сообщили в столичном ГУ МЧС России

"На Дмитровском шоссе недалеко от дома 155, строение 1, загорелись две транспортных средства. В 07:31 огонь удалось ликвидировать. В результате произошедшего никто не пострадал", - уточнил собеседник агентства.

Как добавили в главке, огонь распространился на восемь квадратных метров.

Телеграм-канал сайта 360tv.ru опубликовал видео с инцидентом, которое засняли очевидцы случившегося

А накануне в Новосибирске автомобиль загорелся на автозаправочной станции. Как написали пользователи социальных сетей, ЧП произошло на Большевистской улице.

Указывается, что сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать огонь, который мог привести к печальным последствиям.

Напомним, в середине июня текущего года Новосибирск потряс пожар на другой АЗС. Инцидент случился на Гусинобродском шоссе. Тогда загорелось, в частности, несколько машин на газовом топливе. Согласно предварительным сведениям, на месте ЧП прогремело как минимум пять мощных взрывов.