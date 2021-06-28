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В Ираке казнят девять боевиков ИГ

Lenta.ru
1 час назад
Высший судебный совет Ирака приговорил девять боевиков террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) к смертной казни. Об этом сообщает местный телеканал Al-Sumaria.
В Ираке казнят девять боевиков ИГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«В ходе следственных мероприятий осужденные признались в совершении преступлений на «Спайкере» летом 2014 года, участвуя в террористических акциях ИГ по захвату провинции Салах-эд-Дин и массовых убийствах», — сказано в опубликованном заявлении.
Отмечается, что суд нашел достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора по статье о борьбе с терроризмом.
По информации телеканала, боевиков казнят через повешение.
В апреле 2015 года в иракском Тикрите обнаружили 12 массовых захоронений, в которых находились 1,7 тысяч тел. По мнению военных, это трупы иракских солдат, взятых в плен, а впоследствии убитых боевиками ИГ. Захоронения найдено рядом с бывшей американской базой «Спайкер».
Террористы «Исламского государства» оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.
Происшествия,Хайдар аль-Абади,Исламское государство,Россия,Ирак,
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