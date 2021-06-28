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Кражу скамейки в Петербурге записали на видео

Александр Кузьмин
25 минут назад
На проспекте Наставников в Санкт-Петербурге произошла необычная кража. Была украдена скамейка. Видео публикует telegram-канал “Петербург с огоньком”.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как вор с помощью автомобиля увозит скамейку в неизвестном направлении. Место для посиделок было привязано с верёвкой к автомобилю.
Жители двора заметили пропажу ещё одной скамейки. Они предполагают, что она была вывезена ранее и частями.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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