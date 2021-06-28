На кадрах можно увидеть, как мужчина в чёрной футболке сначала не даёт прохода завучу колледжа, затем просит передать ему ведро, в котором оказываются экскременты. Через несколько мгновений содержимое ведра оказывается на женщине-преподавательнице со словами:"Это тебе за сына!". Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах. Стало известно, что отец одного из выпускников совершил данное действие из-за подозрения на вымогательство женщиной суммы в 300 евро за зачёт. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.