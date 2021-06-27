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В Ивановской колонии осужденные отравились насмерть, чистя канализацию

Ювелина Бернст
49 минут назад
В Ивановской области две осужденные скончались из-за отравления во время чистки канализационного колодца в колонии, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
В Ивановской колонии осужденные отравились насмерть, чистя канализацию
Фото: ТАССТАСС
Еще одна осужденная и сотрудник охраны были госпитализированы. Они пытались помочь погибшим выбраться из колодца и также отравились.
Пока не установлено, выделение какого вещества произошло в канализационном колодце и привело к отравлению четырех человек.
В результате было возбуждено уголовное дело о халатности. В сообщении отмечается, что сотрудники колонии не обеспечили должный контроль за производством работ, а также не снабдили осужденных необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Происшествия,Ивановская Область,
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