В Ивановской колонии осужденные отравились насмерть, чистя канализацию

В Ивановской области
две осужденные скончались из-за отравления во время чистки канализационного колодца в колонии, сообщается
на сайте СУ СК России по региону.
Еще одна осужденная и сотрудник охраны были госпитализированы. Они пытались помочь погибшим выбраться из колодца и также отравились.
Пока не установлено, выделение какого вещества произошло в канализационном колодце и привело к отравлению четырех человек.
В результате было возбуждено уголовное дело о халатности. В сообщении отмечается, что сотрудники колонии не обеспечили должный контроль за производством работ, а также не снабдили осужденных необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.