В Ивановской колонии осужденные отравились насмерть, чистя канализацию

Ивановской области две осужденные скончались из-за отравления во время чистки канализационного колодца в колонии, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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Еще одна осужденная и сотрудник охраны были госпитализированы. Они пытались помочь погибшим выбраться из колодца и также отравились.

Пока не установлено, выделение какого вещества произошло в канализационном колодце и привело к отравлению четырех человек.

В результате было возбуждено уголовное дело о халатности. В сообщении отмечается, что сотрудники колонии не обеспечили должный контроль за производством работ, а также не снабдили осужденных необходимыми средствами индивидуальной защиты.