Массовая драка произошла возле мечети в Казани

Судя по кадрам, размещенным в казанских пабликах, в драке на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала неподалеку от местной мечети принимали участие 10-15 человек. Съемку вел автовладелец, в какой-то момент решивший, что безопасней будет поскорей унести ноги с места побоища.
По информации УМВД, инцидент произошел в ночь на 27 июня. Вызванные очевидцами происходящего сотрудники полиции задержали и доставили большую часть «бойцов» в казанский отдел полиции «Япеева». Сообщается, что правоохранители сейчас заняты отловом остальных участников потасовки, причины которого еще не установлены.