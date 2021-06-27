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Умерла известная петербургская блокадница

Елена Прошина
34 минуты назад
На 96 году жизни скончалась президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал соболезнования родным и близким Леоненко на сайте администрации города.
Умерла известная петербургская блокадница
Фото: TelegramTelegram
«Петербург понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, соратникам, всем, кто был с ней рядом», - написал Беглов.
В 1941 году 16-летняя Леоненко работала в военном госпитале. Принимала участие в постройке укреплений на Пулковских высотах, а также рыла траншеи и окопы у Кировского завода. По окончании Великой отечественной войны более 50 лет трудилась на педагогическом поприще. В 1990 году она, совместно со своими единомышленниками, организовала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников. В нее вошли 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных стран. Она ежегодно проводила съезды ветеранов ВОВ, проживающих как в России, так и за ее пределами.
«Валентина Ивановна свято хранила память о тяжелых блокадных годах, о подвиге поколения, защитившего Родину», - говорится в сообщении Беглова.
Происшествия,Александр Беглов,Кировский завод,Санкт-Петербург,
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