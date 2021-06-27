Умерла известная петербургская блокадница

В 1941 году 16-летняя Леоненко работала в военном госпитале. Принимала участие в постройке укреплений на Пулковских высотах, а также рыла траншеи и окопы у Кировского завода
. По окончании Великой отечественной войны более 50 лет трудилась на педагогическом поприще. В 1990 году она, совместно со своими единомышленниками, организовала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников. В нее вошли 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных стран. Она ежегодно проводила съезды ветеранов ВОВ, проживающих как в России, так и за ее пределами.