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Житель Москвы затеял секс втроем и поплатился

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве две проститутки обокрали квартиру замдиректора Комбината школьного питания. Об инциденте сообщает «КП» со ссылкой на источник.
Житель Москвы затеял секс втроем и был ограблен
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
По его данным, 54-летний житель столицы решил осуществить давнюю мечту о сексе с двумя проститутками. С помощью интернета он пригласил к себе домой двух жриц любви.
Обслужив клиента и забрав деньги, проститутки уехали. Утром мужчина обнаружил пропажу ювелирных украшений жены. Они исчезли из ящика комода.
Потерпевший заявил в полицию. Как москвич объяснил пропажу жене, не раскрывается.
Сумма ущерба устанавливается.
Происшествия,Москва,
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