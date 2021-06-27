Житель Москвы затеял секс втроем и был ограблен

В Москве
две проститутки обокрали квартиру замдиректора Комбината школьного питания. Об инциденте сообщает
«КП» со ссылкой на источник.
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
По его данным, 54-летний житель столицы решил осуществить давнюю мечту о сексе с двумя проститутками. С помощью интернета он пригласил к себе домой двух жриц любви.
Обслужив клиента и забрав деньги, проститутки уехали. Утром мужчина обнаружил пропажу ювелирных украшений жены. Они исчезли из ящика комода.
Потерпевший заявил в полицию. Как москвич объяснил пропажу жене, не раскрывается.
Сумма ущерба устанавливается.