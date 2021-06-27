Житель Артема спалил клуб в отместку за проваленный фейс-контроль

Получив отказ, гражданин вышел на улицу и вернулся выяснять отношения с охраной уже с бейсбольной битой в руках. Однако это оружие не помогло ему достичь желаемого. После непродолжительной потасовки трое работников клуба выставили буйного клиента за порог. Видимо затаив обиду, он вернулся к дверям заведения уже глубокой ночью, видимо с канистрой бензина в руках. Он облил горючей жидкостью крыльцо «Маяка» и поджег его.