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Житель Артема спалил клуб в отместку за проваленный фейс-контроль

Елена Прошина
29 минут назад
Ночной клуб «Маяк» в приморском городе Артем сгорел минувшей ночью. Судя по видео, опубликованном изданием «Восток медиа», пожар устроил мужчина, которого охрана заведения не пустила внутрь.
Житель Артема спалил клуб в отместку за проваленный фейс-контроль
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
Поджог ночного клуба «Маяк» на улице Фрунзе в Артеме произошел в 3.20 ночи. В результате заведению пришлось закрыться. Пожар стал кульминацией событий, произошедших за несколько часов до него. Их зафиксировали видеокамеры, установленные снаружи и внутри клуба. Все началось с того, что сотрудники заведения не пустили внутрь клиента. Судя по тому, что персонал одет в средства индивидуальной защиты, а посетитель не носил маску и перчатки, можно предположить, что камнем преткновения стало именно его нежелание их носить СИЗ в помещении клуба.
Получив отказ, гражданин вышел на улицу и вернулся выяснять отношения с охраной уже с бейсбольной битой в руках. Однако это оружие не помогло ему достичь желаемого. После непродолжительной потасовки трое работников клуба выставили буйного клиента за порог. Видимо затаив обиду, он вернулся к дверям заведения уже глубокой ночью, видимо с канистрой бензина в руках. Он облил горючей жидкостью крыльцо «Маяка» и поджег его.
Теперь его разыскивают правоохранительные органы. Поджигателю грозит преследование по части 2 статьи 167 УК – «умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом». Она подразумевает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Происшествия,МВД,Артем,Фрунзе,
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