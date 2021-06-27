Житель Артема спалил клуб в отместку за проваленный фейс-контроль

Поджог ночного клуба «Маяк» на улице Фрунзе
в Артеме
произошел в 3.20 ночи. В результате заведению пришлось закрыться. Пожар стал кульминацией событий, произошедших за несколько часов до него. Их зафиксировали видеокамеры, установленные снаружи и внутри клуба. Все началось с того, что сотрудники заведения не пустили внутрь клиента. Судя по тому, что персонал одет в средства индивидуальной защиты, а посетитель не носил маску и перчатки, можно предположить, что камнем преткновения стало именно его нежелание их носить СИЗ в помещении клуба.