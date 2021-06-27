В ряде российских регионов объявлено штормовое предупреждение

Штормовые предупреждения в связи с аномально жаркой погодой объявлены в Татарстане , Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы региональных ГУ МЧС.

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По данным ведомств, в Татарстане с 28 июня по 1 июля сохранится аномально жаркая погода с температурами на 9 и более градусов выше нормы. В эти дни максимальная температура воздуха достигнет 30-36 градусов тепла.

Оренбургской области 28 июня повсеместно ожидается 32-37 градусов тепла.

В Нижегородской области днем 27 июня в отдельных районах региона сохранится жара до 35 градусов. В этот же день местами жара с температурой плюс 35 градусов будет в Кировской области.

В Ульяновской области из-за жаркой погоды объявлен желтый уровень опасности. Там ожидается до 37 градусов тепла с 27 по 28 июня.

В лесах Чувашии из-за аномальной жары сохраняется высокая степень пожарной опасности. Для предотвращения возможных возгораний гражданам временно запретили посещение лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию.

В нескольких регионах Поволжья также ожидаются грозы с сильным порывистым ветром. Так, в Самарской области в ближайшие несколько часов прогнозируют грозу, ливень и шквалистое усиление ветра до 16-21 м/с, возможен град. В Ульяновской области 27 июня до ночи ожидается гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, ливни и крупный град. В Оренбургской области гроза ожидается на следующий день.